Попри мільярдні надприбутки, які приносить енергетичний бізнес Ріната Ахметова, його компанії зможуть отримати пільгові кредити від уряду за програмою "5-7-9". Напередодні уряд Дениса Шмигаля ухвалив рішення про розширення програми на теплові електростанції і теплоелектроцентралі, які постраждали від обстрілів.

ДТЕК Ахметова контролює дві третини теплової електрогенерації, зазначає політолог Ощановський у блозі на сайті "Цензор", а Шмигаль працював директором на Бурштинській ТЕС, яка входить до ДТЕК Західенерго.

Від початку програма "5-7-9" була розрахована на підтримку мікро, малого і середнього бізнесу, а згодом розширилась на інші сфери. Під час війни половина грошей виділяється на поповнення оборотних коштів, а не на інвестиції і розвиток.

Згідно з повідомленнями ДТЕК, з вересня 2022, коли почались перші атаки на енергетику, і до початку травня їхні енергетичні об’єкти були обстріляні 32 рази. За підрахунками Київської школи економіки, станом на лютий 2023 прямі збитки ТЕС і ТЕЦ становили близько $2,6 млрд. За даними ДТЕК, збитки на їхніх станціях станом на кінець березня сягнули 6 млрд грн (близько $160 млн), це всього 6% від збитків у секторі, пише видання.

"Рішення уряду Шмигаля про розширення програми на підприємства ДТЕК - дуже сумнівне з фінансової точки зору. Багаторічна монополія на багатьох ринках роками дозволяла бізнесам Ахметова генерувати надприбутки. Чого лише вартий фінрезультат Метінвесту за підсумками 2021 року - $4,7 млрд чистого прибутку… Чи є сенс з такими фінпоказниками залазити в кишеню платникам податків? Та ще й через пільгові кредити, які призначені для невеликого бізнесу, який реально виживає", - йдеться в статті.

Журналісти нагадують, що ДТЕК Західенерго, яка контролює три ТЕС на заході України, входить в топ-30 найбільших компаній за доходами за 2022 рік із оборотом в 36,7 млрд грн. При цьому вона отримала 1,4 млрд грн чистого прибутку.

"Непогано" закінчили рік інші компанії Ахметова: "Нафтогазвидобування" з 18,9 млрд грн чистого прибутку (!) стало взагалі найприбутковішою компанією України за 2022 рік, на 5 місці - торговець електроенергією Д.Трейдинг (6,2 млрд грн чистого прибутку), 1,6 млрд грн заробило ДТЕК Донецькі електромережі… Очевидно, з цими фінпоказниками енергетичний бізнес Ахметова не є найбіднішим в Україні", - сказано в матеріалі.

Журналісти нагадують, що це не перший випадок лобіювання Шмигалем інтересів Ахметова: згадують про схему перепродажу електроенергії до ЄС через Молдову, бенефіціаром якої є європейський трейдер Ахметова - DTEK INTERNATIONAL; лобіювання підвищення "зелених тарифів", інтересів вугільних ТЕС ДТЕК, невиправдані компенсації Ахметову за шахту Добропіллявугілля, яка була в оренді, запровадження мит на імпорт вугілля; кадрові призначення, зокрема, що міністерка енергетики Ольга Буславець, в.о. директора АТ "Оператор ринку" Роман Сутченко, радник прем’єра Ігор Маслов - працювали у ДТЕК.

Крім енергетики, Шмигаля підозрювали в лобіюванні інтересів Ахметова на Укрзалізниці, де довгий час керівником був "зручний для Метінвесту" Володимир Жмак. Він підписав довгострокові контракти на забезпечення вагонами Метінвесту за цінами в 4-5 разів нижче ринкових, за якими компанія Ахметова возила вантажі майже два роки.