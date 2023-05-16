У Кропивницькому провели вуличну благодійну акцію для ЗСУ [ Редагувати ]
Ярмарок для ЗСУ. У Кропивницькому вуличну благодійну акцію задля підтримки наших захисників влаштували дошкільнята та їхні батьки. Для цього наготували вдома різних смаколиків - пряників, тістечок, кексів. На виручені кошти планують купити автівку для наших оборонців.
Донатиш в скриньку - отримуєш смаколик чи рукодільну саморобку. Це ярмарок дошкільнят на підтримку ЗСУ. Малеча заохочує долучатись перехожих - танцями та співами.
Ярмаркують тут смаколиками та виробами ручної роботи. Усім, що змайстрували разом дошкільнята і батьки.
Тетяна Коваль, викладачка:
Сьогодні на нашому ярмарку представлено багато виробів ручної роботи. Дітки робили вінки, випічку, батьки допомагали діткам.
Дмитро Самиляк, батько учасниці ярмарку:
Дружина випікала печиво, упаковували, стрічки зав'язували, цінники, це дружина робила. Ми взяли з друкарні книжечки, розмальовки, дали теж на благодійну акцію, на ярмарок.
Такі ярмарки від дошкільнят планують організовувати регулярно.
Ірина Гур'єва, організаторка ярмарку:
Наша дошкільняцька родина хоче допомоги родині ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, обороняють і дають можливість нашим діткам навчатись, тому ми організували цей ярмарок, щоб допомогти їм.
Виручені кошти за день ярмаркування підуть на автівку для наших захисників.
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