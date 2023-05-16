Такі ярмарки від дошкільнят планують організовувати регулярно.

Ярмарок для ЗСУ. У Кропивницькому вуличну благодійну акцію задля підтримки наших захисників влаштували дошкільнята та їхні батьки. Для цього наготували вдома різних смаколиків - пряників, тістечок, кексів. На виручені кошти планують купити автівку для наших оборонців.

Донатиш в скриньку - отримуєш смаколик чи рукодільну саморобку. Це ярмарок дошкільнят на підтримку ЗСУ. Малеча заохочує долучатись перехожих - танцями та співами.

Ярмаркують тут смаколиками та виробами ручної роботи. Усім, що змайстрували разом дошкільнята і батьки.

Тетяна Коваль, викладачка:

Сьогодні на нашому ярмарку представлено багато виробів ручної роботи. Дітки робили вінки, випічку, батьки допомагали діткам.

Дмитро Самиляк, батько учасниці ярмарку:

Дружина випікала печиво, упаковували, стрічки зав'язували, цінники, це дружина робила. Ми взяли з друкарні книжечки, розмальовки, дали теж на благодійну акцію, на ярмарок.

Такі ярмарки від дошкільнят планують організовувати регулярно.

Ірина Гур'єва, організаторка ярмарку:

Наша дошкільняцька родина хоче допомоги родині ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, обороняють і дають можливість нашим діткам навчатись, тому ми організували цей ярмарок, щоб допомогти їм.

Виручені кошти за день ярмаркування підуть на автівку для наших захисників.