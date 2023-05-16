"Білі янголи" потрапили під обстріл і того ж дня евакуювали людей з Бахмуту. Сила удару була такою, що броньовані двері вигнуло. Про це повідомляє Нацполіція.

Пʼятеро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії. Вижили завдяки броні.

Вони отримали необхідну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину.