"Білі янголи" потрапили під обстріл і того ж дня евакуювали людей з Бахмуту [ Редагувати ]
"Білі янголи" потрапили під обстріл і того ж дня евакуювали людей з Бахмуту. Сила удару була такою, що броньовані двері вигнуло. Про це повідомляє Нацполіція.
Пʼятеро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії. Вижили завдяки броні.
Вони отримали необхідну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину.
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