Майже три місяці незламної облоги. Цей день, рік тому в Маріуполі - почалася евакуація захисників "Азовсталі". Сотні бійців та жителів міста - провели в нелюдських умовах понад 80 діб. Визволенню передували постійні обстріли, штурми росіян та важкі перемовини. Як усе було, розкаже Даніїл Снісар.

Маріуполь. Квітень 2022. Місто в облозі. У населеному пункті сотні українських захисників тримають оборону.

Центром протистояння стає металургійний комбінат "Азовсталь", який наші бійці перетворили на фортецю. У підземних бункерах там знайшли прихисток і місцеві жителі.

Денис Прокопенко, командир полку "Азов":

На заводі "Азовсталь" знаходяться сотні цивільних громадян, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються в підвалах та бомбосховищах, поряд з військовими, які продовжують боронити місто.

З тринадцятого по шістнадцяте квітня заблоковані в інших частинах Маріуполя українські підрозділи - зі складу 36 бригади морської піхоти, інших загонів полку "Азов", прикордонників, поліції та інших частин - прориваються на "Азовсталь" і підсилюють гарнізон.

Олег, позивний "Домовий", захисник "Азовсталі":

В ніч з 15 на 16 квітня у нас був перехід на "Азовсталь". Дуже важкий, дуже кривавий, дуже страшний. Він відбувся. А потім місяць "Азовсталі".

Росіяни намагаються захопити територію заводу. Але марно. Тож вдаються до безперервного бомбардування "Азовсталі" забороненими снарядами й ракетами.

Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов":

Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта - і все, що може використати варвар проти людства.

Кінець квітня. Ситуація у бункерах "Азовсталі" критична.

На території заводу - сотні поранених військових. Ліків - обмаль, як і медиків. Прямо у воєнному госпіталі, під комбінатом - захисникам роблять операції, і навіть - надскладні, з ампутації кінцівок. Захисники просять провести екстракцію - вивезти військових та цивільних з місця бойових дій.

Сергій Волинський, в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти:

В нашей группировке есть более 600 раненых парней. Им очень нужна медицинская помощь. Здесь не те условий, ни медикоментов, ни персонала, есть гражанские раненые, которым мы даем помощь, насколько мы можем. Есть прблемы огромные с водой, едой.

30 квітня вдалося розпочати операцію евакуації з "Азовсталі", але лише цивільних.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Понад сто людей евакуйовано. Операція продовжується. Все це сталося саме завдяки контролю Президента України Володимира Зеленського, Антоніу Гутерріша, Міжнародного комітету "Червоного хреста".

Перші дні травня. Окупанти починають штурм території комбінату. Морський десант РФ за підтримки авіації та бронетехніки атакує українські оборонні рубежі.

Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов":

Цілу ніч по території заводу "Азовсталь" працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія. Скидалися важкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинули дві цивільні жінки. Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу "Азовсталь".

Російські війська прориваються на територію "Азовсталі". 7 травня Україна відзвітувала про завершення першої частини гуманітарної операції. З підприємства евакуювали жінок, дітей та людей похилого віку.

Володимир Зеленський, президент України:

Вдалося врятувати понад 300 людей - жінок, дітей. Фактично, ми вивели цивільних з "Азовсталі". І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків, звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Ворог продовжив блокувати підрозділи у районі "Азовсталі". За вогневої підтримки артилерії, і танків - окупанти проводили штурми з постійним підсиленням.

Павло Ковальчук, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угруповання військ на зазначеному напрямку.

Авіаудари, артилерія - росія застосовує піхоту для спроб штурму українських позицій. Бійці ці спроби відбивають. 14 травня лунає черговий заклик до порятунку поранених захисників Маріуполя - цього разу зі сцени Євробачення.

Save Mariupol, save Azovstal!

16 травня з Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську вдалося евакуювати 53 важко поранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. 20 травня, територію заводу "Азовсталь" залишили останні українські військові. І всі вони фактично стали заручниками росіян. Значна частина з них і досі у полоні.