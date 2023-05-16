Українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група компаній Аурум Груп надала офіційну позицію щодо Рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти бенефіціарного власника групи компаній Альони Лебедєвої, йдеться у заяві на офіційному сайті компанії:

"Вважаємо, що не існує жодних об’єктивних підстав для внесення Лебедєвої Альони Павлівни до санкційних списків, – йдеться у заяві. - Такий тиск обумовлений хибним розумінням державних інтересів з боку окремих силовиків, та пов'язаний з тим, що Альона Лебедєва є донькою колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва. У порушенні кримінальної справи проти Альони Лебедєвої та внесенні її до санкційного списку може вбачатися бажання невідомих захопити бізнес, користуючись ситуацією у країні та вводячи в оману її вище керівництво".

Як зазначається у заяві, із перших днів повномасштабного вторгнення рф підприємства групи Аурум під керівництвом Альони Лебедєвої надають активну допомогу Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам та постраждалому від війни населенню:

"Благодійний фонд Альони Лебедєвої "Аурум" системно надає допомогу підрозділам ЗСУ на різних ділянках фронту, прикордонним військам, а також займається гуманітарною підтримкою тих, хто постраждав внаслідок бойових дій. Фонд особистими коштами Альони Лебедєвої та за підтримки небайдужих українців передав вже 9 позашляховиків для наших воїнів на сході… підприємства групи виготовляли протитанкові їжаки, налагодили виробництво спорядження для підрозділів ЗСУ, виготовили та передали на передову понад тисячу плитоносок до бронежилетів, допомагали місцевій владі та громадам з необхідними засобами захисту та існування".

У компанії закликали припинити політично упереджене переслідування власниці Аурум Груп, об'єктивно підійти до аналізу ситуації задля відновлення справедливості та притягти до відповідальності усіх причетних до неправомірних дій осіб.

Нагадаємо, 12 травня 2023 року указом Президента України №279/2023 введено Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", в перелік осіб якого, у тому числі, внесено бенефіціарного власника групи компаній Альону Лебедєву.