В Одесі невідомою речовиною отруїлися 4-річні двійнята. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Про те, що вдома помер 4-річний хлопчик, а його сестра - через кілька годин в реанімаційному відділенні, 14 травня поліцейським повідомили лікарі.

Правоохоронці встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло - покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку".

На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною.

Правоохоронці підозрюють дитячого лікаря у неналежному виконанні своїх обов'язків.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

Місцеві ЗМІ пишуть, що трагедія сталася у родині переселенців з Херсона. За день до трагедії мама загиблих дітей купила на ринку "Привоз" овочі та ввечері погодувала ними своїх дітей, після чого у тих захворіли животи та почалося блювання.

Вранці 13 травня мама вирішила викликати додому дитячого лікаря та на сайті ОLX знайшла оголошення жінки на ім'я Ганна. Того ж дня приблизно о 13:00 педіатр прийшла оглянути дітей та зробила укол препарату "Церукал", дозу якого обчислила, виходячи з маси тіла кожної дитини.

Після уколу блювання припинилося, їсти діти не хотіли, лише пили очищену негазовану воду. Вже вночі хлопчик попросив маму допомогти йому сходити в туалет. Коли жінка побачила, що дитина дуже слабка і рухається з великими зусиллями, викликала швидку допомогу, на яку чекала протягом 5-7 хвилин, тримаючи сина на руках.

За кілька хвилин до приїзду медиків дитина перестала дихати. Працівники швидкої допомоги намагалися провести реанімаційні заходи, однак хлопчик на той час уже був мертвим.

Дівчинку екстрено доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, з діагнозом "отруєння невідомою речовиною", у тяжкому стані, де вона згодом померла.