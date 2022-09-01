На Київщині дві сестри - 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра загинули через отруєння грибами. Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції зателефонували лікарі зі Сквири та повідомили про смерть 18-річної дівчини внаслідок отруєння. Правоохоронці з'ясували, що дівчина разом зі своїм нареченим напередодні збирали у місцевій лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли.

Загибла пригощала стравою також свою 9-річну сестру. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували. 31 серпня дівчинка загинула, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза.

Нагадаємо, що у Карпатах стартував сезон "гриболовлі".