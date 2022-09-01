На Київщині дві сестри загинули через отруєння грибами [ Редагувати ]
На Київщині дві сестри - 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра загинули через отруєння грибами. Про це повідомляє поліція Київської області.
До поліції зателефонували лікарі зі Сквири та повідомили про смерть 18-річної дівчини внаслідок отруєння. Правоохоронці з'ясували, що дівчина разом зі своїм нареченим напередодні збирали у місцевій лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли.
Загибла пригощала стравою також свою 9-річну сестру. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували. 31 серпня дівчинка загинула, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза.
Нагадаємо, що у Карпатах стартував сезон "гриболовлі".
по темі
У четвер, 1 вересня, в Київській області знайшли ще одне тіло мирного жителя
У четвер, 1 вересня, кілька десятків рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах Київської області, які спричинили смог у столиці
Задимлені краєвиди, залишки снарядів просто посеред дороги та безліч вирв. Це вже звична картина для правоохоронців, які евакуйовують людей із найгарячіших точок Донеччини.
Вибір правильних напоїв зранку дозволяє не лише відчути заряд бадьорості, а й зберегти здоровий кишківник. До таких напоїв відносять воду, каву, томатний сік і смузі
У селі Синяк на Київщині відкрили новий дитячий садочок. Новий садочок готовий прийняти 75 дітлахів. Це сучасний заклад дошкільної освіти з просторими кімнатами, яскравими меблями та всім необхідним для розвитку малечі
В Києві виявила злочинну групу, яка організувала незаконну торгівлю екзотичними та дикими тваринами, які занесені до Червоної книги. Під час обшуку де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи.