У Миколаївській області збили два російські дрони [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито два російські безпілотники.
Про це повідомляє в Telegram спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"16 травня 2023 року, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожих БпЛА", - сказано в повідомленні.
За його даними було знищено один розвідувальний "Орлан-10" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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