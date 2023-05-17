Київські правоохоронці вилучили у співака Віктора Павліка спецперепустку на проїзд, якою напередодні похизувалася у соцмережі його дружина Катерина Репяхова. Про це повідомила столична поліція.

Під час монітору мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.

За цим фактом відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці "поспілкувалися" з власником автомобіля та жінкою та вилучили спецперепустку. Поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Після того, як напередодні відео зі спецперепусткою Павліка розлетілося в мережі і викликало лавину критики, Репяхова видалила ролик і заявила що її чоловік не купував перепустку.

Він, як і більшість із нас, усе робить задля перемоги. А я не мала робити те, що зробила.

Павлік у коментарях до відео заявив, що шкодує про публікацію дружиною скандального ролика, однак її "неправильно зрозуміли".

В дійсності це просто перепустка на комендантський час так як я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів в підтримку збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантський час. Ну а зрозуміло, що все вийшло, як людям цього хочеться. Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ.

У Києві з літа минулого року закрили Південний міст. Рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками. Їх виписує Київська міська військова адміністрація. Такі документи дозволяють пересуватися містом у комендантську годину.