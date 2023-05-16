"Задоволення не для всіх": Павлік потрапив у скандал через спецперепустку для дружини (відео) [ Редагувати ]
Український співак Віктор Павлік втрапив у халепу через свою дружину Катерина Репяхову яка виклала в Instagram відео, як вони на автомобілі мчать Південним мостом у Києві.
28-річна Репяхова хизується, що чоловік подарував їй "чарівний папірець" під назвою спецперепустка.
Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх! Тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні!
Віктор Павлік хизується документом "для Заї" на камеру.
У Києві з літа минулого року закрили Південний міст. Рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками. Їх виписує Київська міська військова адміністрація. Такі документи дозволяють пересуватися містом у комендантську годину.
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