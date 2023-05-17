СБУ прийшла до блогерів і заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО в Києві (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил протиповітряної оборони під час масованої ракетної атаки на Київ у ніч на 16 травня. Про це повідомляє СБУ.
У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.
За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.
За даними видання "Страна.UA" блогерів звати: Євген Казимиренко, Інна Чернецька, Богдан Сич, Людмила Нужна, Роман Магомедов, Дар'я Семенченко.
У блогерів під час обшуків вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.
Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони та "злили" її в мережу.
Дані відеокамери перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Youtube.
Цю інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.
Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
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