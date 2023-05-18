Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні "Кинжали", як минулого разу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат.

На уточнююче питання, скільки ще росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: "Робити прогнози справа невдячна".

Також Ігнат наголосив - головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".