Кличко привітав українців з Днем вишиванки [ Редагувати ]
У четвер, 18 травня, в Україні святкують День вишиванки.
Мер столиці, Києва, не лишився осторонь, і привітав мешканців країни зі святом.
Вишиванка, як ознака української душі, теж переживає переосмислення. Разом з українським народом. Вистоїмо і переможемо! Із Днем вишиванки! Слава Україні!
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