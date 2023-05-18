Окупанти б'ють по Харкову та області - ОВА [ Редагувати ]
Російські війська обстрілюють Харків та область. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і закликав громадян перебувати в укриттях.
За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода. За попередніми даними, били з ЗРК С-300.
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