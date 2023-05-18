Бізнесмен Жеваго і низка топ-менеджерів банку "Фінанси і кредит" підозрюються за трьома статтями Кримінального кодексу України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Арештовані понад 113 мільйонів доларів на швейцарських рахунках компанії, кінцевим бенефіциаром якої є Костянтин Жеваго. І дійсно, ці кошти арештовані на підставі рішення Печерського районного суду Києва. Це відбулось за запитом ДБР і наразі відомство спільно із Агенством розшуку та менеджменту активів (АРМА - ред.), а ще ми сподіваємось, що обставини і всі залучені до цього процесу українські та міжнародні інстанції і їхня співпраця буде плідною, то до кінця цього року, сподіваємось, гроші вже будуть на рахунках в державі України", - зазначила Сапьян.

Вона додала: "Нагадаю, що і бізнесмен Жеваго і низка топ-менеджерів банку "Фінанси і кредит" підозрюються за трьома статтями Кримінального кодексу України. Якщо суд буде виносити рішення, можна більш ніж на 12 років потрапити за грати. Вони організовували механізми розтрати досить великої суми фінансової установи, а відповідно завдали шкоди інтересам держави".

Також Сапьян розповіла, чи є шанси на екстрадицію Жеваго.

"Процес повернення підозрюваного в Україну триває. Ми чекаємо розгляду справи щодо екстрадиції в апеляційному суді Франції", - резюмувала вона.