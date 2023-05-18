Ми розуміємо, що з 2014 року Крим - окупована територія і росія робить все, щоб придушити той дух супротиву, який, незважаючи на довгу окупацію, все рівно є в Криму. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив Уповноважений Верховної Ради Украіни з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дійсно, протистояти максимально важко. Ми розуміємо, що з 2014 року Крим - окупована територія і росія робить все, щоб придушити той дух супротиву, який, незважаючи на довгу окупацію, все рівно є в Криму. Такими великими тюремними строками рф хоче просто залякати наших громадян України. Дійсно, нажаль у нас Алім Суф'янов та Сейран Хайредінов отримали по 12 років і Олександр Сізіков отримав 17 років. При тому, що пан Олександр є інвалідом 1 групи, він майже повністю незряча людина", - зазначив Лубінець.

Він додав: "Як цьому протидіяти? В першу чергу привертати увагу до цих воєнних злочинів росії. Ми організували сьогодні велике зібрання, конференцію. Ми піднімали це питання. Були присутні посли, представники різних політичних установ. Ми вкотре звертались до них, що міжнародна спільнота повинна тиснути на рф. Росію треба ізолювати, продовжити санкційну політику. Фактично, Крим треба звільнити. Це і є запорукою того, що ми можемо звільнити наших громадян".