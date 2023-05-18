Знищити Україну, її мову та пам'ять. росія вже не приховує своїх реальних цілей у цій війні. Мішенями для ворожої армії стають музеї. На окупованих територіях ворог їх грабує, а в зонах бойових дій - руйнує, привласнюючи та знищуючи наші культурні цінності.

У День музеїв Марина Михайловська поцікавилися, як працюють ці установи у Миколаєві - місті, яке росіяни тероризували артилерією, і продовжують обстрілювати ракетами та дронами.

Забиті фанерою шибки - тепер це візитівка Миколаєва. І для обласного краєзнавчого музею також. Заклад пережив 5 обстрілів.

Надія Осіпова - музейний доглядач:

Після вибухової хвилі було дуже багато скла на цьому пакеті. Великі шматки ми виймали потроху зкраю. А потім тиждень-два ми виймали пінцетом такі скляні шматочки.

Основні фонди не постраждали, адже ще влітку експонати зібрали, запакували та вивезли у безпечне місце. Де саме вони знаходяться зараз, з метою безпеки - не повідомляють. А от вітрини і дах неодноразово потрощені, вибиті більше сотні вікон.

Валерій Чернявський - заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Найважчий період - перші 2 прильоти, коли вперше музей вперше зазнав ураження внаслідок ударної хвилі. Тоді не було і достатньої кількості матеріалів, не було досвіду.

Ельвіра Єлізарова - в.о. директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Жінки так намучилися. Стояли на колінах на підвіконнях, все це закривали. Спочатку плівкою, потім ОСБ. Тут і систему опалення треба було підтримувати. Котли працювали як трактор.

Ризики працювати в прифронтовому місті були великі. Під час масованих обстрілів - не втратити унікальну будівлю середини 19 століття. А взимку - зберегти її за відсутності світла і тепла. Цілий рік музей не приймав відвідувачів. Та ось вже 2 місяці - як заклад відкрили.

Валерій Чернявський - заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Треба відновлювати культурно-просвітницьку діяльність музею, використовувати засоби музею для терапії населення, яке отримало неабиякий психічний, фізичний тиск боку обставин військового часу.

Нині відкриті кілька виставкових залів. Та й відвідувачі - приходять. Але подальша робота музеїв України в нових умовах - не зовсім визначена, зауважують науковці. Зокрема, як представляти наразі історію міст, заснованих російською імперією, питання.

Валерій Чернявський - заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Як розповісти історію Миколаєва без Фалєєва і Потьомкіна. Мені незрозуміло, як описувати ті чи інші події. Поки що не снує жодних методичних рекомендацій стосовно цього.

Загальні втрати для музейників нині навіть порахувати складно. Що відбувається на захоплених територіях, достеменно невідомо. Так, з сусіднього Херсонського художнього музею під час окупації вивезли майже 11 тисяч експонатів. Аби повернути награбоване та розповісти світу про злочини росіян, Україна активно залучає міжнародну спільноту.