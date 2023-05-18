Репутаційні збитки зараз підраховує українська судова система. Потужного удару їй завдав тепер вже екс-голова Верховного суду Всеволод Князев. Детективи спіймали його на хабарі в 2 мільйони 700 тисяч доларів. І серед суддів - це однозначно "антирекорд". Усі деталі корупційної схеми - в матеріалі Даніїла Снісара.

Чорний день в історії українського судочинства…

Семен Кривонос, директор НАБУ:

Це найбільш резонансніша справа за період діяльності. І найбільше викриття навищої посадовї особи в судовій гілці влади. Найбільший хабар і як наслідок - заплямована репутація всієї судової системи.

Дмитро Луспеник, в.о. голови Верховного суду:

Судді Верховного суду шоковані зазначеними подіями.

Всеволод Князєв - вже колишній голова Верховного суду - головний ньюзмейкер на цьому тижні. 15 травня його спіймали на одержанні 450 тисяч доларів хабаря.

Ще мільйон, 300 тисяч, за даними слідства, він одержав на початку травня. Уся оборудка передбачала незаконне збагачення на рекордну суму - мільйон 700 тисяч доларів. І, ймовірно, це не єдиний епізод. Як все працювало? За даними слідства, через посередників, які прикривалися наданням юридичних послуг, а насправді, були у змові з представниками Феміди.

Олександр Клименко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

Тобто, це певне адвокатське обʼєднання. Яке виступало посередником між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а і більшості судів.

Документування обставин - видалося справою не з легких. Адже, фігуранти - юридично обізнані особи. І під час здійснення оборудок намагались замітати сліди.

Олександр Омельченко, начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

Моделювали свою поведінку, у разі викриття їх правоохоронними органами, називали умовними словами прізвища, імʼя, по-батькові певних осіб, що дуже ускладнювало ідентифікацію певних осіб. Також була втеча, деяких осіб.

Цей епізод повʼязаний з ухваленням рішень на користь однієї зі сторін.

А саме - в цьому випадку - в інтересах бізнесмена, Костянтина Жеваго, який міг втратити пакет акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Усе відбувалося через адвокатів, які мали зв'язки з суддями Верховного Суду.

Семен Кривонос, директор НАБУ:

І вже на початку травня, фактично, адвокат отримав вказівку від керівництва Верховного суду вказівку, щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угруповання суддів.

Усі кошти мали бути поділені - мільйон 800 тисяч - по кишеням представників суду. Ще близько 900 тисяч - для інших посередників. Про те, що людей було задіяно чимало - свідчать записи перемовин, здобутих слідчими НАБУ і САП. Ось, наприклад, уривок розмови адвоката, щодо необхідності передачі коштів.

Нам треба зараз підготуватися. Завчасно з людьми зустрітися. А їх дуже багато. Щоб вони всі розуміли і вірили, що ми серйозні люди і тоді вже повторно виходити на повторне голосування.

А от запис розмови між тодішнім головою ВС та його довіреною особою - вже після розподілення коштів.

Голова ВС: Він розрахувався з вами, закрився він?

Довірена особа голови ВС: 1 350 там.

Голова ВС: Так.

Довірена особа голови ВС: Ти отримав, так? І ще лишилося 450. Так? Коли вам привезти?

Голова ВС: Давай не зараз. Я ще з тими людьми питання не закрив.

Вже у вівторок був скликаний позачерговий пленум Верховного Суду. На порядку денному - одне питання - це звільнення Всеволода Князєва з посади голови Верховного суду, через висловлення йому недовіри.

Дмитро Луспеник, в.о. голови Верховного суду:

Верховний суд, усвідомлюючи свою роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у звʼязку з ймовірними корупційними діяннями його окремих представників.

Серед присутніх суддів знайшлися й ті, хто знімати Князєва з посади не поспішав. Мовляв, доказів недостатньо.

Олег Ткачук, суддя Касаційного цивільного суду:

Я думаю, що судді повинні пам'ятати і про принцип презумпції невинуватості. Ми повинні назвати рішення, не маючи жодної інформації про те, що сталося. Чи не потрібно нам зрозуміти, що відбулось?

Зрештою - голосування відбулося у таємному форматі. Його результат - абсолютна більшість, 140 із 142 присутніх проголосували за звільнення Князєва з посади голови.

Ввечері того ж дня Князєву та ще одному фігуранту - вручили підозру і помістили їх в ізолятор. Своє затримання одіозний суддя намагався оскаржити напередодні в антикорупційному суді. Позиція прокурорів - Князєва відпускати не можна, аби він не зміг перешкоджати розшуку речових доказів, адже не всі гроші слідству вдалося знайти.

Олександр Омельченко, начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

Утримання, затримання судді має здійснюватися з обовʼязкового погодження Вищої ради правосуддя. От в нашому випадку застосовуються саме виключення - це необхідність збереження речових доказів.

Сам Князєв у суді заявив, що не бачить підстав для свого утримання. Адже сприяє слідству. І під час обшуку навіть сам віддав ключи та паролі від сейфу.

Всеволод Князєв, підозрюваний суддя:

Мною не здійснювалося ніяких дій, які б перешкоджали збереженню доказів речових. Тому я вважаю, що та єдина підстава, на яку посилається слідство - вона не існувала.

Зрештою, суд у задоволенні скарги Князєва - відмовив. І він знову відправився в ізолятор. Одночасно, прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з поданням про дозвіл на утримання Князєва під вартою. Сьогодні його розглянули і задовольнили. Тепер запобіжний захід підозрюваному має визначити Антикорупційний суд.