В Луганську окупанти перетворили лікарню в шпиталь для "вагнерівців" - Генштаб [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Луганську росіяни зробили на місці Залізничнї лікарні шпиталь.
"У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях", - зазначили у Генштабі.
Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з "Вагнера".
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