Вибухи у Львові: Садовий заявив про атаку "шахедами" та назвав наслідки [ Редагувати ]
Зранку у п'ятницю, 19 травня, у Львові пролунав вибух. Місто росія атакувала дронами-камікадзе.
Про це повідомляє в Telegram мер Львова Андрій Садовий.
"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували "шахедами", - розповів він.
За даними Садового, постраждалих через атаку немає.
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