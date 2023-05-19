Не минуло й двох місяців: в одеському ЖК згоріла "скандальна" трансформаторна підстанція [ Редагувати ]
Трансформаторна підстанція на вулиці Малиновського, біля будинку "Малинки 2" під 16-м номером горіла сьогодні вдень.
Як повідомляє "Думська" із посиланням на місцевих жителів, спочатку пролунало два вибухи, а потім з підстанції повалив дим.
На даний момент загоряння ліквідовано, проте частина навколишніх будинків, і зокрема, сам ЖК "Малинки", знеструмлені.
Жителі житлового комплексу пов'язують сьогоднішню поломку з тим, що підключення до обладнання було зроблено нашвидкуруч після тиску громадськості.
"Нас підключали до електроенергії три роки, - розповів керівник керуючої компанії Максим Височенко. - Під тиском громадськості і після офіційного листа від НКРЕКП таки підключили, але судячи з усього нашвидкуруч і неякісно. Три роки жителі Малинок жили в умовах постійних відключень електроенергії, не встигли нас підключити і знову проблема. Зараз нам дали тільки одну фазу".
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