Поляки знайшли боєголовку від російської ракети Х-55, яка впала у лісі поблизу міста Бидгощ у грудні 2022 року.

Про це повідомляє Polsat News.

Глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот зазначив, що знайдену боєголовку досліджують відповідні інституції.

Він розповів, що вибухівки в боєголовці не було.

"Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону", — повідомив очільник канцелярії президента.

Він припустив, що це "технологічне диво" було встановлено на ракету у такому вигляді, аби "збити з пантелику" українську протиповітряну оборону.

Оскільки ця ракета без боєголовки летіти не може, хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки, - розповів представник канцелярії Анджея Дуди.