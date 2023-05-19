Пролежала кілька місяців: у Польщі знайшли боєголовку від російської ракети [ Редагувати ]
Поляки знайшли боєголовку від російської ракети Х-55, яка впала у лісі поблизу міста Бидгощ у грудні 2022 року.
Про це повідомляє Polsat News.
Глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот зазначив, що знайдену боєголовку досліджують відповідні інституції.
Він розповів, що вибухівки в боєголовці не було.
"Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону", — повідомив очільник канцелярії президента.
Він припустив, що це "технологічне диво" було встановлено на ракету у такому вигляді, аби "збити з пантелику" українську протиповітряну оборону.
Оскільки ця ракета без боєголовки летіти не може, хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки, - розповів представник канцелярії Анджея Дуди.
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