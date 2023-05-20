"Відбувається злам уявлень про те, що росія непереможна": експерт-міжнародник розповів про візит Зеленського на саміт Ліги арабських держав (відео) [ Редагувати ]
Сам факт виступу президента України Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав - явище непересічне. Не так багато світових лідерів які мають можливість безпосередньо звернутися до лідерів арабських країн. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Участь у саміті ліги арабських держав - це без сумніву позитивний результат, тому що "активний нейтралітет" у цьому сенсі означає, що Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки та інші арабські країни - всі тепер будуть більш уважно ставитися до ситуації і це означає, що відбувається злам уявлень про те, що росія непереможна. І відповідно треба працювати на нову архітектуру безпеки, враховуючи нові обставини.
І тут, я думаю, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар, які мають великі бізнес інтереси в Україні, відчули, що настає час для максимальної активізації своїх зусиль. Це пов'язано і з фінансовою допомогою Україні, і з реанімацією бізнес-контактів, серйозного підходу до майбутньої відбудови України. І власне місія арабського світу в цій новій архітектурі безпеки - це хороший сигнал, який свідчить про те, що час для такої розмови настав.
Директор Центру близькосхідних досліджень нагадав, що до повномасштабної війни Саудівська Аравія перш за все вкладалася в українське сільське господарство, ОАЕ і Катар - в інфраструктуру.
Всі ключові країни Перської затоки є активними бенефіціарами і вони зацікавлені в закінченні війни. Сам факт виступу Зеленського на цьому саміті - явище непересічне. Не так багато світових лідерів які мають можливість безпосередньо звернутися до лідерів арабських країн.
Фігура Мухаммада бін Салмана вона сама по собі викликає цікавість. І встановлення прямих особистих відносин між Зеленським і Мухаммадом бін Салманом аль Саудом - це дуже позитивний крок.
по темі
У Саудівській Аравії Президент України зустрівся зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
У пʼятницю, 19 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) з пропозицією провести саміт, на якому обговорять представлений ним план мирного врегулювання війни з росією
Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Зокрема, йдеться про десятки броньованих машин та легких танків, а також ракет великої дальності.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається після візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 15 травня