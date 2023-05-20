Сам факт виступу президента України Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав - явище непересічне. Не так багато світових лідерів які мають можливість безпосередньо звернутися до лідерів арабських країн. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Участь у саміті ліги арабських держав - це без сумніву позитивний результат, тому що "активний нейтралітет" у цьому сенсі означає, що Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки та інші арабські країни - всі тепер будуть більш уважно ставитися до ситуації і це означає, що відбувається злам уявлень про те, що росія непереможна. І відповідно треба працювати на нову архітектуру безпеки, враховуючи нові обставини. І тут, я думаю, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар, які мають великі бізнес інтереси в Україні, відчули, що настає час для максимальної активізації своїх зусиль. Це пов'язано і з фінансовою допомогою Україні, і з реанімацією бізнес-контактів, серйозного підходу до майбутньої відбудови України. І власне місія арабського світу в цій новій архітектурі безпеки - це хороший сигнал, який свідчить про те, що час для такої розмови настав.

Директор Центру близькосхідних досліджень нагадав, що до повномасштабної війни Саудівська Аравія перш за все вкладалася в українське сільське господарство, ОАЕ і Катар - в інфраструктуру.