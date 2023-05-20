Кілька сотень людей з плакатами пройшли центром Києва. Акцію присвятили - річниці виходу з "Азовсталі" бійців маріупольского гарнізону.

Рідні загиблих оборонців і тих, хто досі лишається у російському полоні, вкотре закликали звільнити заручників і повернути додому героїв Маріуполя. Деталі розповість моя колега Ніна Коломієць.

Хода стартує від парку Шевченка.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Учасники ходи ідуть під прапорами із символікою "Азову" і плакатами з закликами звільнити всіх до одного захисників "Азовсталі".

У багатьох учасників ходи є особиста історія, пов'язана з обороною "Азовсталі".

Юлія, учасниця ходи:

Мій чоловік, батько цієї прекрасної донечки, був бойовим медиком в підрозділі "Азов". Він загинув в Оленівці під час теракту. Ми хочемо нагадати про загиблих в теракті, про тих, хто досі в полоні. Хочемо якнайшвидше їх обміняти.

Майдан Незалежності. Це фінальна точка сьогоднішньої акції. Жінки запалюють лампадки біля своєрідного меморіалу оборонцям Маріуполя. Тетяна каже: прийшла вшанувати загиблого брата.

Тетяна, учасниця ходи:

Це портрет мого брата, який загинув 26 березня 22 року, на жаль, тіла ми досі не маємо. Він евакуював побратимів, і від снайперських пострілів було дуже тяжке поранення, він помер. А це його друг, який знаходиться в полоні.

У російських застінках - лишаються сотні оборонців Маріуполя. Учасники ходи наголошують: ми не маємо права забувати про них. Адже кожен день у російській тюрмі - це день знущань і принижень, образ і тортур.

Андрій Юсов, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

В рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення вже вдалось повернути 2324 українці, з них понад 500 - захисники Маріуполя й "Азовсталі". Близько 2500 тисяч наших оборонців вийшли з Азовсталі. Роботи треба зробити ще дуже багато. Кожного 5 вдалося повернути, але багато рідних, матерів, сестер чекають і обов'язково дочекаються рідних людей.

Учасники акції закликають, зокрема, й міжнародну спільноту долучитися до процесу звільнення героїв "Азовсталі". Адже подвиг наших захисників рік тому допоміг стримати ворожу навалу. І тепер наш обов'язок - зробити так, аби оборонці-герої якнайшвидше побачили вільне українське небо і рідний дім.