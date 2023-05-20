У Києві відбулась акція на честь річниці виходу бійців з "Азовсталі" (відео) [ Редагувати ]
Кілька сотень людей з плакатами пройшли центром Києва. Акцію присвятили - річниці виходу з "Азовсталі" бійців маріупольского гарнізону.
Рідні загиблих оборонців і тих, хто досі лишається у російському полоні, вкотре закликали звільнити заручників і повернути додому героїв Маріуполя. Деталі розповість моя колега Ніна Коломієць.
Хода стартує від парку Шевченка.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Учасники ходи ідуть під прапорами із символікою "Азову" і плакатами з закликами звільнити всіх до одного захисників "Азовсталі".
У багатьох учасників ходи є особиста історія, пов'язана з обороною "Азовсталі".
Юлія, учасниця ходи:
Мій чоловік, батько цієї прекрасної донечки, був бойовим медиком в підрозділі "Азов". Він загинув в Оленівці під час теракту. Ми хочемо нагадати про загиблих в теракті, про тих, хто досі в полоні. Хочемо якнайшвидше їх обміняти.
Майдан Незалежності. Це фінальна точка сьогоднішньої акції. Жінки запалюють лампадки біля своєрідного меморіалу оборонцям Маріуполя. Тетяна каже: прийшла вшанувати загиблого брата.
Тетяна, учасниця ходи:
Це портрет мого брата, який загинув 26 березня 22 року, на жаль, тіла ми досі не маємо. Він евакуював побратимів, і від снайперських пострілів було дуже тяжке поранення, він помер. А це його друг, який знаходиться в полоні.
У російських застінках - лишаються сотні оборонців Маріуполя. Учасники ходи наголошують: ми не маємо права забувати про них. Адже кожен день у російській тюрмі - це день знущань і принижень, образ і тортур.
Андрій Юсов, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
В рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення вже вдалось повернути 2324 українці, з них понад 500 - захисники Маріуполя й "Азовсталі". Близько 2500 тисяч наших оборонців вийшли з Азовсталі. Роботи треба зробити ще дуже багато. Кожного 5 вдалося повернути, але багато рідних, матерів, сестер чекають і обов'язково дочекаються рідних людей.
Учасники акції закликають, зокрема, й міжнародну спільноту долучитися до процесу звільнення героїв "Азовсталі". Адже подвиг наших захисників рік тому допоміг стримати ворожу навалу. І тепер наш обов'язок - зробити так, аби оборонці-герої якнайшвидше побачили вільне українське небо і рідний дім.
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Це частина проєкту "Портрети Маріуполя", в рамках якого автори хочуть показати історії людей, які адаптуються до нового життя, продовжують свою справу або розпочинають нову.