Питання репутації. Питання нашої безпеки. Щоб Україна отримувала допомогу від держав-партнерок не лише у вигляді озброєння, щоб фінансові донори активно вкладали гроші у відбудову понівечених війною міст і сіл, треба, щоб ці гроші не осідали у кишенях посадовців.

На Київщині цими днями правозахисники, громадські активісти, чиновники обговорюють - як протидіяти корупції в умовах війни. Мої колеги побували на семінарі.

Роман Барашев, кореспондент:

Корпус Державного податкового університету в місті-герої Ірпінь. Освітній заклад чекає на відбудову. Символічно, що саме тут - в стінах університету - проходять перші в Україні освітні заняття для активістів, які контролюють процеси відновлення зруйнованих війною міст.

В аудиторіях університету збираються правозахисники з Херсона, Харкова, Костянтинівки, Святогірська, Ізюма - саме в цих містах руйнувань від дій країни-агресорки найбільше.

Ігор Бондарчук, голова правління ГО "СТОП КОРУПЦІЇ":

Наші територіальні підрозділи поділилися пополам - одні, ті хто воює, другі, хто їм допомагає, але важливо не забувати про ключове покликання наших активістів, які активно багато років протистояли зловживанням. Викривали факти корупції, висвітлювали їх.

Учасникам семінару розповідатимуть, як в умовах війни контролювати використання державних коштів, а особливо тих, що надали Україні уряди інших держав.

Роман Бочкала, співзасновник ГО "СТОП КОРУПЦІЇ":

Всі зацікавлені, аби витрачені кошти використовувалися виключно доцільно. Наша мета - допомогти громадам робити це ефективно, професійно і, звичайно, без корупції.

Сергій Усов, голова Харківського підрозділу ГО "СТОП КОРУПЦІЇ":

Питань дуже багато до підрядних організацій: наскільки ефективно вони працюють та раціонально використовують кошти, по яких цінах купляють будматеріали. Іноді є такі випадки, які ми вивчаємо зараз, що підрядні організації взяли кошти й взагалі не виконують свої роботи.

Ірпінь, Бородянка, Буча. На Київщині, де і проходить семінар щодо протидії корупції, зараз активно відбудовують мости, школи, житло.

Дмитро Серебрянський, в.о. ректора Державного податкового університету:

Територія нашого університету була окупована рашистськими військами. 25 березня 2022 року був масований обстріл. Постраждали майже всі будівлі, наші криші, верхні поверхи. Нам потрібно всі дахи, всі криші ремонтувати. В цій будівлі, завдячуючи міжнародній організації з міграції, ми поміняли всі склопакети, тому що так, для прикладу, в нашому університеті потрібно замінити 3 тис. квадратних метрів вікон. Це дуже великі кошти.

Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький представляє регіон, який наразі неможливо відновлювати через постійні обстріли. Демонструє наслідки нещодавнього удару по будівлі сільської ради в одній із громад.

Тут уже налагоджувалося мирне життя, люди мали змогу прийти в центр надання адмінпослуг, отримати консультації по всіх видах державних допомог, соцвиплат, відновленню документів, працювали реєстратори, бачите, в якому жахливому стані будівля. Будівля, до речі, має статус пам'ятки архітектури.

Після перемоги саме велика відбудова стане головним драйвером економіки України, впевнені учасники семінару. І тоді, і тепер - важливо слідкувати за тим, аби гроші, отримані від закордонних партнерів на відновлення міст і сіл, не осідали в кишенях посадовців.

Роман Бочкала, співзасновник ГО "СТОП КОРУПЦІЇ":

Дуже сподіваюся, що ми побачимо виразні приклади відбудови. До прикладу, як було в Косово. Якщо ми зараз приїдемо в Косово, в столицю Приштіну, ми побачимо широкі проспекти, дуже якісну цивільну інфраструктуру, а якщо ми приїдемо в Белград, столицю Сербії, я кажу про власні відчуття, ми побачимо Радянський Союз. Ми бачимо реальні приклади того, як міжнародна коаліція вкладається, і захід і європейська спільнота, і США підтримує країни, яким вони допомагали у військовому плані, коли відбувалася війна.

Україна зобов'язана тримати репутацію надійного партнера, з яким можна мати справу не лише у питаннях воєнного захисту, а й в економічних питаннях - наголошують активісти. Адже фінансові донори охоче ділитимуться з нами грошима, лише якщо будуть упевненими, що ми ці гроші використовуємо прозоро і за призначенням, а ймовірність розкрадань і зловживань - зведено до нуля.