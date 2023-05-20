Нервово у Криму. Там невідомі підірвали залізницю. Під укіс пішов вантажний потяг із зерном. Щонайменше п'ять вагонів зійшли з рейок. Окупаційна влада традиційно звинуватила в інцидентах "агентів Буданова".

В Головному управлінні розвідки цього не спростували й не підтвердили. Там кажуть, цими коліями перевозили не лише зерно, а і зброю. Тож, хто мінує Крим під час війни розбирався Ігор Левенок.

Кримська залізниця "втомилася" - товарняк із зерном приліг. Пошкоджено 150 метрів полотна. Окупанти визнали: стався підрив. У диверсії, звісно ж, винуватять "руку Буданова".

Головний розвідник України у притаманній йому манері натякає: подібні інциденти можуть продовжуватися аж до цілковитого звільнення Криму.

Більша частина, ну скажемо так, проросійськи радикально налаштованого населення з першим заходом наших підрозділів в Крим в будь-якому форматі, у форматі наступу туди й так далі, вона перша ж вийде через паромну переправу на материкову частину російської федерації.

Крим одужує від "ватного вірусу". Там зростають проукраїнські настрої. На вулицях побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Кримці все частіше дають зрозуміти, повернення півострова під контроль України неминуче.

Почему я в вашем заведении не могу спеть гимн россии!? На каком основании ви здесь работаете, что ваши работники отвечают мне: "Нет".

Зате гімн України, можна почути навіть на вулиці!

Активізувався партизанський рух. А кримська "бавовна" - вже не рідкість.

Свій страх окупанти намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож імовірно, сезону відпочинку цього року в Криму не буде.

Ніякого туризму немає, нічого немає, ми просто втратили дуже багато років, і відновлювати Крим доведеться тепер довго. Природна скарбниця України. Без України це не можливо, і вони це знають. Кримчани - вони такі самі українці. Вони зараз зрозуміли, навіть ті люди, які підтримували росію, зараз вони зрозуміли, що таке росія. Вони всі проти рф, що росія їм принесла? Занепад!

Окупанти посилюють тиск на цивільне населення Криму. Щодня відбуваються обшуки та затримання, особливо кримських татар. Утім, зламати спротив людей росіяни не можуть.

Ескандер Барієв, кримський правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу: