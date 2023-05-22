Запорізьку АЕС перевели на генератори через відключення Дніпровської ЛЕП [ Редагувати ]
Власне електроживлення Запорізької АЕС здійснюється від дизельних генераторів. Про це повідомляє Telegram-канал станції, створений окупантами.
Уточнюється, що сталося відключення лінії Дніпровської ЛЕП напругою 750 кВ.
Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме.
"Енергоатом" повідомлення окупантів не коментував.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
17 березня Міністерство енергетики США попередило "Росатом" про наявність на Запорізькій АЕС "ядерних технічних даних американського походження, які підлягають експортному контролю уряду США".
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