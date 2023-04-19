США попередили "Росатом" про наявність американських технологій на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
Міністерство енергетики США попередило "Росатом" про наявність на Запорізькій АЕС "ядерних технічних даних американського походження, які підлягають експортному контролю уряду США". Про це йдеться у листі директора Управління політики нерозповсюдження Міненерго США Андреа Феркіле від 17 березня, повідомляє CNN.
Закон США забороняє неуповноваженим особам, включаючи російських громадян та російські організації, таких як "Росатом" та її дочірні компанії, отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, конфіскувати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такими технологіями або технічними даними.
В американському Міненерго підтвердили CNN справжність листа. У відомстві не уточнили, чи надійшла відповідь від російської компанії.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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