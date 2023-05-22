У понеділок, 22 травня, у МАГАТЕ заявили, що ситуація на Запорізькій АЕС надзвичайно вразлива через чергове знеструмлення після російського обстрілу. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та The Washington Post.

Українська АЕС сьогодні вранці втратила всю зовнішню електроенергію в сьомий раз за час конфлікту, що змусило її покладатися на аварійні дизельні генератори; ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні погодитися захистити станцію зараз; ця ситуація не може продовжуватися.

Нагадаємо, що 22 травня станція була повністю знеструмлена через нічну атаку росіян. Якщо не вдасться поновити зовнішнє живлення ЗАЕС протягом десяти днів, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.