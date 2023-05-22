Українські військові з безпілотника знищили російську гаубицю Д-20 (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові виявили позицію, де росіяни сховали свою гаубицю Д-20. Використовуючи безпілотник, ЗСУ скинули на гаубицю вибухівку та знищили її.
Про це повідомляє віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади майстерно знищують ним гаубицю Д-20.
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