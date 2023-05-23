Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій тренувалися рятувати людей від пожежі в ТРЦ [ Редагувати ]
Рятувати людей навіть у найскладніших умовах тренуються фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій. Одна з легенд навчань - пожежа на велелюдному об'єкті. Наприклад, у торговельно-розважальному центрі. В умовах війни - сценарій, на жаль, досить імовірний. Як рятувальники будуть йому протидіяти - бачив Анатолій Журавльов.
Екіпаж рятувальників мчить до торговельно-розвального центру. За легендою - всередині сталася пожежа. Працює одразу кілька груп фахівців. Вони налагоджують систему гасіння пожежі та намагаються підібратися якомога ближче до вогню...
Тим часом прибуває підкріплення - з додатковими силами та спец-технікою. Рятувальники розгортають польовий госпіталь.
Згодом виявляється - у медиків буде робота. Серед тих, хто був усередині, є потерпіла.
- Задимлення... - Задимлення? На якому поверсі? З якого поверху знесли? Як довго ви були при задимленні?
Такі навчавчання мають бути регулярними, зазначають фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій. Лише постійно відпрацьовуючи алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій, рятувальники вчаться швидко приймати рішення навіть у критичний момент і працювати в умовах повної злагодженості.
Ігор Люленко, начальник спеціалізованого пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Києві:
За легендою, в торгово-розважальному центрі сталося загоряння на рівні другого поверху в котельні. Спеціалізованим рятувальним загонам було ліквідовано пожежу, врятовано потерпілу та надано першу медичну допомогу. Також було продемонстровано альфа-робота - умовного гасіння пожежі, та багатоколінчастого підйомника.
Павло - рятувальник із багаторічним досвідом. Каже - такі тренувальні виїзди допомагають фахівцям ДСНС відпрацювати всі можливі сценарії, аби за умов реальної пожежі вони були готові до будь-яких сюрпризів.
Павло Мінаєв, начальник групи гірнично-рятувальних робіт ГУ ДСНС України в Києві:
Ми відпрацьовуємо найнебезпечнішу надзвичайну ситуацію в цьому торгово-розважальному центрі. Якщо ми знатимемо як гасити найскладніші пожежі, то ми зможемо впоратися з іншими. Коли тобі не загрожують якісь там обстріли чи якісь вибухонебезпечні предмети, боєприпаси і таке інше, то можна працювати взагалі спокійно.
У торгово-розважальному центрі, де пройши навчання, зазначають - приміщення ТРЦ величезне за масштабами. Тут завжди повно відвідувачів. Тож не лише рятувальники, а й персонал має розуміти - як діяти в разі ймовірної небезпеки.
Олексій Сав'як, керуючий торговельно-розважальним центром Resbuplika Park:
У співробітництві, під кураторством ДСНС ми відпрацьовуємо будь-які можливі ситуації. Вони проводять відповідні навчання - як поводження з вогнегасниками, з гідрантами, зі спеціальною технікою, як надавати першу домедичну допомогу. Основна наша мета - це звичайно зберегти людські життя. І на це направлені всі сценарії і всі алгоритми поведінки.
В умовах війни, коли ворог не припиняє атакувати мирне населення, будь-які знання та навички з безпеки не зайві - наголошують учасники навчань. Переконані, ці тренування додали впевненості кожному, хто до долучився до відпрацювання складного сценарію.
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