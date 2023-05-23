Місія МВФ в Україні розпочала роботу: про що будуть переговори [ Редагувати ]
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми.
Про це повідомляє Ваграм Степанян, постійний представник (МВФ) в Україні.
"Місія МВФ на чолі з Гевін Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у заяві.
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