У вівторок, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, комітет з питань бюджету Леся Забуранна розповіла про те, чи зможе бюджет України витримати вартість впровадження реформи пенсійної системи, яка оцінена у 20,8 млрд гривень за перший рік.

Так, дійсно, на сьогоднішній день ми повинні усвідомлювати, що дефіцит державного бюджету є рекордним. І, дійсно, сьогодні головним пріоритетом держави є видатки на сектор безпеки, оборони й армії. Але водночас якщо ми не будемо витрачати кошти на соціальне забезпечення, не будемо вести відповідні перемовини з партнерами, щоб компенсувати ці видатки, то в перспективні це дуже ускладнить можливості як Пенсійного фонду, так і пенсійного забезпечення.