Чи витримає бюджет вартість впровадження пенсійної реформи: депутатка дала відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, комітет з питань бюджету Леся Забуранна розповіла про те, чи зможе бюджет України витримати вартість впровадження реформи пенсійної системи, яка оцінена у 20,8 млрд гривень за перший рік.
Так, дійсно, на сьогоднішній день ми повинні усвідомлювати, що дефіцит державного бюджету є рекордним. І, дійсно, сьогодні головним пріоритетом держави є видатки на сектор безпеки, оборони й армії. Але водночас якщо ми не будемо витрачати кошти на соціальне забезпечення, не будемо вести відповідні перемовини з партнерами, щоб компенсувати ці видатки, то в перспективні це дуже ускладнить можливості як Пенсійного фонду, так і пенсійного забезпечення.
по темі
Валерій Кондратюк розповів про те, у яку гру грає лукашенко, який збирається у москву, та що означають його дії.
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію в Україні
Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати заяви
У травні 2023 року деякі з категорій українців отримають нову грошову допомогу