Як замінити водійські права у "Дії" (інструкція) [ Редагувати ]
Водійське посвідчення в Україні можна замінити за кілька кліків у застосунку "Дія". Так, можна замовити або пластиковий варіант, або цифровий. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.
Як замінити водійське посвідчення у "Дії":
- Подайте заявку про заміну посвідчення
- Зазначте причину заміни, адресу та тип посвідчення - можна замовити пластик або лише цифровий варіант
- Вкажіть контрактні дані
- Перевірте заяву та підпишіть
- Сплатіть послугу протягом 10 хвилин (інакше вона анулюється) та очікуйте на push-сповіщення про готовність документа
- Заберіть посвідчення в сервісному центрі МВС у разі обрання пластикового варіанту
Федоров нагадав, що Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Для того, аби послуга працювала, варто оновити додаток.
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