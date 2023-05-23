Ще у 10 областях зʼявилась можливість зареєструвати нерухомість у "Дії": для чого це робити

У Кабінеті міністрів України повідомили про те, що мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія"