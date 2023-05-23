Понад 12 тисяч заявок на дрібний ремонт. Такий підсумок двох тижнів роботи державної програми "єВідновлення". І це лише перший етап упровадження Закону про компенсації за пошкоджену та знищену російською агресією нерухомість. Як отримати допомогу від держави - розповість Ніна Коломієць.

Село Плоске на Київщині. На парканах і будинках тут і досі - сліди, що нагадують про бойові дії навесні минулого року.

Тута все розбите, батареї чугунні повинивало з мясом. Основний прильот був у спальню. Розбило тут стіну, поосипалося все, повиривало. Оце все повиносило.

Алла Станович показує, що лишилося від її будинку після вуличних боїв. Просто біля двору жінки - стояла ворожа техніка.

Алла Станович - жителька с. Плоске:

Наші блокпости були за селом, вони йшли на Бровари, Київ, і тут їх зупиняли. 3 рази вони проривали позиції, тут було їх бмп. Там прильот, на городі 3 прильоти. Ну і батько не добіг до погреба буквально метрів 3, там його і накрило, у хату прямий прильот.

Село було окуповане всього 9 днів. Утім горя росіяни наробили - на роки.

Наталія Карпенко - староста с. Плоске:

В селі, можна сказать, із 600 будинків у нас 245 звернень пошкодженого майна. Це дуже багато для села.

Хтось - як міг, полагодив домівку власноруч. Комусь допомогли благодійники та посадовці.

Алла Станович - жителька с. Плоске:

Вікна привезли, будуть стояти, кришу, фасад хати зробиться. А у хаті вже - якось будем самі. Ще б, конешно, допомогу від держави. В хаті якби ще трошки допомогли, не такі зараз зарплати, щоб витянуть цю хату. Будем надіяться, відстроїмся.

Для власників житла, яке сильно пошкоджене чи взагалі знищене через бойові дії, відучора діє новий закон - він дозволяє отримати грошові компенсації на відбудову оселі.

Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань регіонального розвитку та містобудування:

За допомогою цифрових інструментів будуть формувати або житлові сертифікати, або нараховувати відповідні кошти цільові, щоб людина могла скористатися компенсацією за зруйноване житло.

Механізм працює таким чином. Спочатку треба оформити заявку через додаток "Дія" або звернутися до Центру надання адмінпослуг. Фахівці спеціальної комісії оцінять ступінь руйнування і внесуть дані власника оселі до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Ще весною минулого року було створено реєстр пошкодженого та знищеного майна, РПЗМ. Цей реєстр веде наше міністерство. Воно важливо тим, що тут дані, які ми збираємо, вони є повністю верифікованими, офіційними, їх ми закладаємо в основу політики компенсації і всіх інших речей, пов'язаних із відшкодуванням втрат через агресію рф. В реєстрі ми вже маємо більше 70 тис об'єктів заявлених.

Наразі найбільше заявок про знищене житло, за даними урядовців, - зафіксовано у Донецькій, Харківській та Київській областях.

Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань регіонального розвитку та містобудування:

Це буде компенсація за зруйноване житло. На минулому тижні уряд ухвалив постанову, яка зобов'язує органи місцевого самоврядування створити відповідні комісії, які будуть працювати саме з даними стосовно зруйнованого житла. Ці комісії будуть проводити верифікацію даних, перевіряти правоустановлюючі документи.

У декого з власників зруйнованих будинків виникають питання - приміром, як отримати компенсацію, якщо документи на житло не вціліли.

Наталія Карпенко, староста с. Плоске:

Колізія законодавства - будинок був, документи 57-58 року. На сьогоднішній день будинок знищений повністю, стін не осталося. Зробити технічний план нереально. І внести його по старих техпаспортах нереально. Є такі верстви населення, які на сьогоднішній день не мають документів. Тобто мають документи, але вони не внесені в Реєстр нерухомого майна. Ці люди, на жаль, не підпадають під цей закон.

Законотворці наполягають - всі питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку. Аби власники пошкодженого та зруйнованого житла почали отримувати компенсації якомога скоріше.