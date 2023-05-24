Українські захисники знищили ще 400 окупантів і 21 гармату [ Редагувати ]
За минулу добу 23 травня українські захисники знищили в Україні ще 400 вояків армії окупанта, 3 танки й 21 артилерійську систему. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 3 792 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин - 7 424 (+5),
- артилерійських систем - 3 339 (+21),
- РСЗВ - 570 (+5),
- засоби ППО - 327 (+0),
- літаків - 309 (+0),
- гелікоптерів - 296 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 871 (+7),
- крилаті ракети - 1 015 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 146 (+7),
- спеціальна техніка - 440 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52.
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