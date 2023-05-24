Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в української розвідки є інформація про наміри країни-агресора перекинути свої підрозділи з окупованих територій до рф. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Але цей процес перш за все потребує підготовки, ГУР слідкує за ситуацією.

На питання, чи після подій в Бєлгородській області фіксується перекидання російських військ з України до росії, він сказав, що цей процес потребує підготовки.