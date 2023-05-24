рф перекидає війська з України до Бєлгородської області: у ГУР розкрили деталі [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в української розвідки є інформація про наміри країни-агресора перекинути свої підрозділи з окупованих територій до рф. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Але цей процес перш за все потребує підготовки, ГУР слідкує за ситуацією.
На питання, чи після подій в Бєлгородській області фіксується перекидання російських військ з України до росії, він сказав, що цей процес потребує підготовки.
Так. Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, - це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Ми уважно стежимо за цією інформацією.
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