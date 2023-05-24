Російська армія практично повністю зруйнувала Бахмут у спробах окупувати місто.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення росії.

На кадрах - зруйновані багатоповерхівки, сліди від російських снарядів та випалена земля.