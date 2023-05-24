У ЗСУ показали супутникові знімки Бахмута до і після приходу окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російська армія практично повністю зруйнувала Бахмут у спробах окупувати місто.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
Військові оприлюднили відео, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення росії.
На кадрах - зруйновані багатоповерхівки, сліди від російських снарядів та випалена земля.
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