Війська рф дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Російські військові у Марганецькій громаді Дніпропетровської області вчора ввечері, 24 травня, вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Потрапив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватну оселю. Люди вціліли. А вже до ранку агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
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