Контрнаступ українських військових вже розпочався та триває вже декілька днів. Інтенсивні бої йдуть по всій лінії кордону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк італійському телеканалу Rai.

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - сказав він.

Подоляк також прокоментував питання постачання Україні західного озброєння та підкреслив, що ЗСУ не будуть бити по території Росії, а застосовуватимуть його виключно для деокупації захоплених територій.

"Ми не хочемо вдарити по території Росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, які окупувала Москва, включно з Донбасом і Кримом", – пояснив Подоляк.