На Тернопільщині під час тренування на санній трасі загинула 15-річна дівчина [ Редагувати ]
Під час тренування на санній трасі у Тернопільській області загинула 15-річна дівчина. Про це повідомили у ГУНП в Тернопільській області.
Трагедія на санній трасі трапилася на Кременеччині. Повідомлення про це надійшло на лінію "102" 24 травня о 16:40 від лікаря бригади екстреної медичної допомоги. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.
Нещастя трапилося під час тренувань в селі Великі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, які проходили під наглядом тренерів закладу.
Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев'яної дошки і травмував 15-річну спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними із життям. Дев'ятикласниця загинула на місці події.
Санна траса у Великих Млинівцях - зараз єдина на всю країну, де представники цього виду спорту мають можливість тренуватися.
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