Окупанти вдарили по Тернопільській області ракетами: є руйнування [ Редагувати ]
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що російські війська в ніч на 14 травня вдарили ракетами по Тернопільській області, є зафіксовані руйнування.
Про це він повідомив у Telegram.
Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований "приліт" крилатих ракет.
Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували. Через ракетний удар зруйновано 2 та пошкоджено 12 дачних будинків. Також пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти і 9 вантажних автомобілів.
Потерпілих під час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.
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