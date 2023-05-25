Кількість атак в районі Бахмуту останніми днями, дійсно, поменшало - кажуть в Східному угрупованні військ і пов'язують це з можливим "перегрупуванням" окупантів.

Водночас ситуація на східному фронті залишається напруженою і складною. Армія рф продовжує прицільно нищити українські населені пункти. З останніми новинами - далі Сергій Вендін.

Армія терористів напередодні залякувала мирне населення Донеччини артилерійськими та ракетними обстрілами. Вдень та ввечері з артилерії вдарили по Авдіївці. Внаслідок обстрілів поранені двоє людей. Обох доправили до лікарень.

Вночі рашисти вдарили С-300 по Часовому Яру. Зі збільшенням ракетного терору наші захисники відзначають зменшення кількості спроб штурмів. Та все ж загарбники не полишають спроб просунутися вглиб на Мар'їнському та Бахмутському напрямках.

Зокрема протягом останньої доби рашисти двічі намагалися атакувати Сили оборони у Бахмуті. Марно.

Водночас ватажок приватної терористичної компанії "Вагнер" вкотре заявив про вихід найманців з української фортеці. Нібито там залишаться російські армійці, звісно, під наглядом.

Крок за кроком Сили оборони відбивають позиції навколо міста-фортеці.

Понад сто обстрілів за добу зафіксували й на Луганщині. Внаслідок одного з них загинули двоє людей у селі Райгородка, що на самій лінії фронту, та поки підконтрольне загарбникам.

Найзапекліші бої точаться у Кремінському лісі. Нашим захисникам доводиться пильнувати.

Позивний "Бур", офіцер Національної гвардії України:

Якщо не окопався - вбили. Виліз із бліндажа - вбили. Заснув - вбили. Якщо пропустив ДРГ чи атаку ворога - вбили.

Наш форпост - Білогорівка. Село на кордоні з Донеччиною, яке окупанти перетворили на руїни. Майже всі високі будівлі, які можна використовувати для спостереження та ведення вогню - тут зруйновані.

Та наші захисники тримають рубіж, ще й загарбників беруть у полон.

Костянтин, командир батальйону:

Полонених бійців, двох "кадирівців" ми вночі виводили до транспорту, щоб передати їх далі. Вони до останнього думали, що ми йдемо їх розстрілювати.

Спецпризначенці СБУ запобігли диверсії на залізниці неподалік Авдіївки. Вони викрили агента ворожого ФСБ, який мав забрати вибухівку зі схрону та встановити її біля залізничної колії.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів.

На півночі Донеччини триває ексгумація тіл загиблих під час окупації. Ці люди загинули внаслідок ворожих обстрілів торік улітку. Правоохоронцям вдалося встановити особи 5 чоловіків та двох жінок. Упізнання ще двох померлих триває. А у Тетянівці ексгумували тіла 15-річної дівчинки та пенсіонера, які загинули під час ворожого обстрілу.

Микола, мешканець Тетянівки:

Они были все втроем на огороде. Девочка помогала лекарства искать матери. Бабушка нагнулась, а та на стулочке сидел, и осколком полчерепа снесло.

Антон Медяник, старший слідчий поліції Слов'янська:

За даним фактом буде внесено відомості до ЄРДР за ознаками порушення законів та звичаїв ведення війни.

Аби запобігти новим смертям цивільних, поліцейські продовжують вивозити їх з лінії фронту. Так, із селища Північного евакуювали трьох дорослих та 4 дітей. Операцію проводили у надскладних умовах - за вісімсот метрів були вже позиції окупантів.

Ця ділянка місцевості є найбільш небезпечною для нас, але сьогодні, слава Богу, все було добре.

Наразі врятована родина прямує в бік Дніпра.