F-16 змінить хід війни: інтерв'ю з американським генералом Джоном Тайкертом [ Редагувати ]
А що взагалі F-16 можуть змінити? Чому Україна так наполегливо їх просила? Я отримав для вас всі ці відповіді від американського військового, який сам починав кар'єру як пілот F-16, а згодом став одним із керівників Пентагону. Отже, всі відповіді - просто зараз, в моєму сюжеті.
F-16 досить давно в українському військовому запиті. Здавалося б, це нездійсненна мрія, адже в Білому домі відкрито говорили, що "навіть не розглядають надання Києву цих літаків". Але війна змінює все. Стартує підготовка пілотів, далі - щонайменше кілька десятків винищувачів Київ із дозволу США таки може отримати від європейців.
Мій співрозмовник - бригадний генерал Джон Тайкерт, якому в армії дали прізвисько "Дракон", сам військовий пілот, починав на F-15 та F-16, і добре знає ці машини.
Розкажіть про цю модель. Чому вона найкраща для України?
Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:
Ви створюєте основу для переваги у повітрі. По суті, цей термін означає захист від атаки з повітря та свободу самим атакувати з повітря. І коли ми дивимося на той же Бахмут, то ситуація заходить в глухий кут, тому що ніхто не має цієї переваги. Але як Ви тільки її отримаєте, то ситуація швидко зміниться.
Скажіть, чи F-16 в небі працює у взаємодії з танками "Абрамс" на землі?
Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:
Якщо у вас є перевага у повітрі, то є і можливість атакувати в координації з наземними силами. Підрозділи противника "розсипаються", коли є загроза повітряної атаки, і це робить їх вразливими. І тому, маючи щось на кшталт F-16, коли у вас є одночасно і наземні, і повітряні засоби, які працюють спільно, ви створюєте нерозв'язну проблему для ворога.
У будь-якій війні бувають фактори, які в Штатах називають «game changer» - щось, що здатне змінити хід всій кампанії. І генерал Тайкер каже мені, що саме F-16 може бути таким фактором для України.
Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:
Це цілком може бути таким "вирішальним фактором". Розумію, що з моменту, коли наш уряд вирішить передати чи продати F-16 Україні, все не буде на фронті миттєво. І якби ми прийняли це рішення рік тому, то ви зараз би мали засоби для українського контрнаступу. Україна - союзник і партнер США в довгостроковій перспективі, тому передача таких літаків Києву ще більше нас об'єднує.
Про готовність навчатися українських пілотів заявили європейці. Кілька вітчизняних повітряних асів пройшли стажування в Америці, де інструктори оцінили їхній рівень і розрахували, скільки українцям може знадобитися часу на опанування саме цієї моделі. І тут унікальна ситуація - традиційне навчання, зазвичай, триває роками.
Скільки часу вам особисто знадобилося, щоб навчитися на військового пілота?
Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:
Хороше питання. Наша базова підготовка пілотів триває 13 місяців. А потім переходимо до навчання на конкретних моделях. Наприклад, для F-16 або F-15 ви проходите додатковий тренінг - ще близько шести місяців. Тож це десь два роки.
А якщо Україна надішле не новачків, а найкращих пілотів. Їм скільки часу потрібно?
Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):
Вивчення конкретної моделі можна зайняти до 9 місяців. Але якщо брати найдосвідченіших пілотів з України, які, ймовірно, мають надзвичайний бойовий досвід, то ймовірно десь три місяці дозволять їм бути готовими в бойовій ситуації літати й на F-16.
Генерал Тайкерт повністю підтримує ідею передачі цих літаків Україні. Але чому досі є певні сумніви у його колег у Пентагоні чи у чиновників Білого дому?
Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):
Ми більше зосередилися на тому, аби задовольнити негайні потреби України. Часткова причина відмови у наданні F-16 у тому, що вони не з'являться на фронті миттєво. А ще часткова причина в занепокоєнні щодо провокування росії - через можливості F-16. Він може літати на великій відстані, атакувати цілі по всій Україні й за межами України. І теоретично президент може бути стурбований тим, що українські льотчики під час виконання бойових завдань мали б спокусу атакувати цілі за межами України. Наш уряд дуже чітко дав зрозуміти: ми не очікуємо, що американська зброя, яку ми передали чи продали Україні, не буде використана таким чином.
"Перемога України" - повинна мати конкретне визначення. Це вихід на лінію 24 лютого? Повернення Донбасу? Криму? Стратегічна поразка росії - коли вона вже не здатна буде відновитися й атакувати знову? Американські військові щодо цього мають власне бачення.
Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):
Точну відповідь знає хіба, що Зеленський, бо саме він, ґрунтуючись на вимогах свого народу та власному розумінню стратегії, має прийняти рішення про те, що є правильним для країни. Мої особисті бачення – найближчим часом Україна має очікувати повернення назад до лінії, що була станом до 24 лютого 2022 року із виплатами репарацій від росії. Знаю, що українці прагнуть повернутися до фактичних кордонів, станом на 2014-й рік, узгоджених країнами, включаючи росію, у Будапештському меморандумі. Знаю, що коли ви дійдете до першої "лінії" кордонів станом на 24 лютого, на Зеленського буде чинитися певний тиск і з середини України та ззовні, щоб він погодився на менший ризик. Але я думаю, що в якусь мить вільний світ не захоче меншого, ніж кордону, який Україна мала до 2014 року, до російської агресії.
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