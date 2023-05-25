А що взагалі F-16 можуть змінити? Чому Україна так наполегливо їх просила? Я отримав для вас всі ці відповіді від американського військового, який сам починав кар'єру як пілот F-16, а згодом став одним із керівників Пентагону. Отже, всі відповіді - просто зараз, в моєму сюжеті.

F-16 досить давно в українському військовому запиті. Здавалося б, це нездійсненна мрія, адже в Білому домі відкрито говорили, що "навіть не розглядають надання Києву цих літаків". Але війна змінює все. Стартує підготовка пілотів, далі - щонайменше кілька десятків винищувачів Київ із дозволу США таки може отримати від європейців.

Мій співрозмовник - бригадний генерал Джон Тайкерт, якому в армії дали прізвисько "Дракон", сам військовий пілот, починав на F-15 та F-16, і добре знає ці машини.

Розкажіть про цю модель. Чому вона найкраща для України?

Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:

Ви створюєте основу для переваги у повітрі. По суті, цей термін означає захист від атаки з повітря та свободу самим атакувати з повітря. І коли ми дивимося на той же Бахмут, то ситуація заходить в глухий кут, тому що ніхто не має цієї переваги. Але як Ви тільки її отримаєте, то ситуація швидко зміниться.

Скажіть, чи F-16 в небі працює у взаємодії з танками "Абрамс" на землі?

Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:

Якщо у вас є перевага у повітрі, то є і можливість атакувати в координації з наземними силами. Підрозділи противника "розсипаються", коли є загроза повітряної атаки, і це робить їх вразливими. І тому, маючи щось на кшталт F-16, коли у вас є одночасно і наземні, і повітряні засоби, які працюють спільно, ви створюєте нерозв'язну проблему для ворога.

У будь-якій війні бувають фактори, які в Штатах називають «game changer» - щось, що здатне змінити хід всій кампанії. І генерал Тайкер каже мені, що саме F-16 може бути таким фактором для України.

Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:

Це цілком може бути таким "вирішальним фактором". Розумію, що з моменту, коли наш уряд вирішить передати чи продати F-16 Україні, все не буде на фронті миттєво. І якби ми прийняли це рішення рік тому, то ви зараз би мали засоби для українського контрнаступу. Україна - союзник і партнер США в довгостроковій перспективі, тому передача таких літаків Києву ще більше нас об'єднує.

Про готовність навчатися українських пілотів заявили європейці. Кілька вітчизняних повітряних асів пройшли стажування в Америці, де інструктори оцінили їхній рівень і розрахували, скільки українцям може знадобитися часу на опанування саме цієї моделі. І тут унікальна ситуація - традиційне навчання, зазвичай, триває роками.

Скільки часу вам особисто знадобилося, щоб навчитися на військового пілота?

Джон Тайкерт, колишній пілот F-16, зам. міністр оборони США з питань ВВС:

Хороше питання. Наша базова підготовка пілотів триває 13 місяців. А потім переходимо до навчання на конкретних моделях. Наприклад, для F-16 або F-15 ви проходите додатковий тренінг - ще близько шести місяців. Тож це десь два роки.

А якщо Україна надішле не новачків, а найкращих пілотів. Їм скільки часу потрібно?

Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):

Вивчення конкретної моделі можна зайняти до 9 місяців. Але якщо брати найдосвідченіших пілотів з України, які, ймовірно, мають надзвичайний бойовий досвід, то ймовірно десь три місяці дозволять їм бути готовими в бойовій ситуації літати й на F-16.

Генерал Тайкерт повністю підтримує ідею передачі цих літаків Україні. Але чому досі є певні сумніви у його колег у Пентагоні чи у чиновників Білого дому?

Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):

Ми більше зосередилися на тому, аби задовольнити негайні потреби України. Часткова причина відмови у наданні F-16 у тому, що вони не з'являться на фронті миттєво. А ще часткова причина в занепокоєнні щодо провокування росії - через можливості F-16. Він може літати на великій відстані, атакувати цілі по всій Україні й за межами України. І теоретично президент може бути стурбований тим, що українські льотчики під час виконання бойових завдань мали б спокусу атакувати цілі за межами України. Наш уряд дуже чітко дав зрозуміти: ми не очікуємо, що американська зброя, яку ми передали чи продали Україні, не буде використана таким чином.

"Перемога України" - повинна мати конкретне визначення. Це вихід на лінію 24 лютого? Повернення Донбасу? Криму? Стратегічна поразка росії - коли вона вже не здатна буде відновитися й атакувати знову? Американські військові щодо цього мають власне бачення.

Джон Тайкерт, заступник міністра оборони США з питань ВВС (2021-2022):