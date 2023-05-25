Перетин кордону РДК називають найсерйознішою атакою на росію - ЗМІ [ Редагувати ]
Україна використала путінських "зелених чоловічків" проти нього самого. З таким заголовком вийшла стаття у впливовому британському виданні "Telegraph". Західна преса активно обговорює події у Білгороді.
Як цю ситуацію змальовують західним глядачам та читачам, вивчала наша спеціальна кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька.
Західна преса намагається розібратися - що ж відбулося і чи досі відбувається у Білгородській області. Бо ж новини звідти надходять досить суперечливі.
Щоправда, як би там не було, в одній із найбільших новинних агенцій світу "Associated Press" перетин українсько-російського кордону російськими добровольцями називають найсерйознішою атакою на російській землі від початку війни. Чи не у всіх медіа цю операцію називають ганебною для росії, бо вказує на прогалини в її обороні. Найбільш розповсюджене припущення західних журналістів та оглядачів, що напад змусить москву укріпити прикордонну зону, а отже направити туди серйозне підкріплення. Мовляв, це трохи прорідить лінію оборони на фронті.
Джон Рей, журналіст телеканалу "ITV":
Заманливо назвати це частиною навмисного відволікаючого маневру, який має на меті дезорієнтувати росію напередодні повномасштабного українського контрнаступу. Як мінімум - вдалося заволодіти увагою кремля і перенаправити частину військ.
Стів Андерсон, бригадний генерал армії США:
Саме це і є ціллю цього рейду - він змусить росіян забрати певну кількість військ з того ж таки Бахмуту, де вони мають приблизно 200 тисяч солдатів. Тепер їм треба думати про захист своєї батьківщини, тож треба привезти війська назад в росію, це велика операційна перемога для українців.
В американському "CNN" також припускають, що, як і після інших нападів, які зганьбили росію, після цього, теж варто чекати проявів гніву кремля. Найімовірніше - у вигляді ракетних атак на столицю та інші українські міста.
А в британському "ВВС" розмірковують про вплив інциденту на відносини із західними партнерами. І прогнозують, що такий розвиток подій вважатиметься небажаним в країнах, які допомагають Україні технікою та озброєнням. Мовляв, важко віриться у те, що це відбулося без допомоги української розвідки. На британському "Sky News" кажуть, що такий відволікаючий маневр дещо вигідний Україні, а на американському "CNN", що навпаки - вигідний росії, аби відволікти від поразок на фронті.
Майкл Кларк професор, військовий аналітик:
Пропагандисти чекають, коли це все закінчиться і потім вони поправлять цю історію, як їм вигідно. Бо це насправді зіграє їм на руку - подивіться, українці нападають на нас, НАТО підтримує Україну, тепер Україна по наш бік кордону, це терористи.
А щодо російських заяв про знищення диверсантів та витіснення нападників за кордон, то західна преса не поспішає їм вірити. Натомість зазначає, що колони машин, які в паніці покидали прикордонну область не квапляться туди повертатися.
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