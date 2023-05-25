Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Оголосити пакет військової допомоги можуть уже у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Інші джерела повідомляють, що повідомити про виділення нового пакета допомоги можуть після вихідних, присвячених Дню поминання в США.

Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від росії.

Необхідне озброєння швидше за все передадуть із запасів армії США.