США готують новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів - ЗМІ [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до 300 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
"Оголосити пакет військової допомоги можуть уже у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.
Інші джерела повідомляють, що повідомити про виділення нового пакета допомоги можуть після вихідних, присвячених Дню поминання в США.
Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від росії.
Необхідне озброєння швидше за все передадуть із запасів армії США.
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