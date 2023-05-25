Україна відкриє посольство в Руанді: Кулеба розповів подробиці історичного візиту до Африки [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів подробиці першого візиту до Африки та відкриття посольства України в Руанді.
"Україну в Африці почули і все більше чують завдяки тому, що ми говоримо напряму і до кожної країни ставимося з повагою. Ми кожній країні пропонуємо рівне взаємовигідне партнерство", - каже Кулеба.
Глава МЗС України повідомив, що Україна відкриє посольство в Руанді.
"Наприкінці 2022 року Президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі", — повідомив глава МЗС України.
Кулеба також розповів, як пройшли перші в історії переговори в штаб квартирі Африканського союзу.
"Африканський союз об'єднує всі країни Африки і це вихід на весь континент в цілому. Ми домовилися, що наші контакти будуть системними. Представники відповідних міністерств з африканськими комісарами поговорять чим ми можемо допомогти Африці, і чим Африка може допомогти нам. Нам потрібна політична підтримка, голосування за наші резолюції в Генасамблеї ООН і щоб дистанціювалися від Росії, їм це важко робити, але позитивна динаміка є", - каже він.
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