Окупанти заявляють про масований ракетний удар по Донецьку [ Редагувати ]
У п'ятницю, 26 травня, окупанти повідомляють про обстріл Донецька. Нібито місто зазнало ударів ракетами. Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Бойовики рф нарахували нібито 6 рекет, випущених по місту.
Удар припав на Калінінський район міста.
Місцеві жителі повідомляють про приліт у районі "Мотеля".
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