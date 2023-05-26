Залишилося троє дітей, батько і брат на фронті: подробиці смертельної ДТП з п'яним суддею в Києві (фото, відео) [ Редагувати ]
У нацгвардійця, який став жертвою наїзду голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандири у ніч на 26 травня на блокпосту в Києві, залишилось троє дітей. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела в Нацгвардії.
Загиблого хлопця звуть Вадим Бондаренко, йому було 23 роки. До початку повномасштабної війни проходив строкову службу в Черкасах, потім його відправили до столиці. Він хотів вирушити на фронт, однак оскільки у нього троє діточок, його залишили на блокпостах у Києві.
У нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми закордоном.
За даними слідства, 25 травня 2023 року о 23:55, голова Макарівського районного суду - водій автомобіля "Lexus ES350", рухаючись по проспекту Берестейському у Києві повз блокпост, збив насмерть військовослужбовця Нацгвардії, коли той на дорозі встановлював інженерні загородження.
Конуси, "їжаки"... Така процедура... Коли він (нацгвардієць - ред.) повертався на своє місце, у нього влетів "Лексус". Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи.
Подивився суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі".
Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.
А він п'яний був - капець. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде.
Слідством резонансного ДТП буде займатися Державне бюро розслідувань, повідомляє Генпрокуратура. Наразі суддю затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Проводяться першочергові слідчі дії.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
На сторінці Макарівського районного суду в Facebook з'явилося повідомлення, що не знають всіх подробиць події з суддею Олексієм Тандирою, та наголосили, що у суді "нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом".
Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події. Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємось, що і суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок буде надавати максимальне сприяння слідству щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки.
Офіційно повідомляємо, що наразі голова суду відсутній на робочому місці.
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