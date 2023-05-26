Затриманого суддю, який скоїв смертельну ДТП у Києві за участю військового Нацгвардії, хочуть взяти під варту. Наразі це питання вирішується. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, наразі правоохоронці готують документи для повідомлення винуватцю аварії про підозру. Також прокуратура готує звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Нагадаємо, що водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським у Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.